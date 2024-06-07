Dünyanın en popüler platformlarından biri olan Netflix, her ay olduğu gibi Haziran 2024'te de kullanıcılarına yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu ay Netflix'te neler var?
Yepyeni hikayeler ve merakla beklenen dizilerin yeni sezonları Netflix Haziran 2024 takvimi içinde yer alıyor. İşte bu ay Netflix’te izleyebileceğiniz yapımlar ve detayları.
Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran ayında da yeni içerikler ve sevilen dizilerin yeni sezonlarıyla izleyicilerini buluşturmayı planlayan Netflix, Haziran ayı içerik takvimini paylaştı.
İşte Haziran 2024 ayında Netflix kütüphanesine eklenecek diziler, filmler, ve belgeseller
Diziler
Kübra: 2. Sezon - 6 Haziran
Bridgerton: 3. Sezon 2. Kısım - 13 Haziran
Sweet Tooth: 3. Sezon - 6 Haziran
That ’90s Show: 2. Kısım - 6 Haziran
David Letterman ile Sıradaki Konuğum: 5. Sezon - 12 Haziran
Love Is Blind: Brezilya: 4. Sezon - 12 Haziran
Filmler
Bir Aile Meselesi - 28 Haziran
Tetikte - 21 Haziran
Son Resme Kadar - 27 Haziran
Paris’in Altında - 5 Haziran
Baki Hanma VS Kengan Ashura - 6 Haziran
Belgeseller
Tour de France: Zincirleri Kırmak: 2. Sezon - 11 Haziran
Siyahi Barbie - 19 Haziran
Gelmiş Geçmiş En Kötü Ev Arkadaşı: 2. Sezon - 26 Haziran
Çocuklara özel
Unicorn Akademisi: No.2 - 27 Haziran
Ultraman: Rising - 14 Haziran
Stand-Up
Jo Koy: Live from Brooklyn - 4 Haziran