Dünyanın en popüler platformlarından biri olan Netflix, her ay olduğu gibi Haziran 2024'te de kullanıcılarına yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Peki, bu ay Netflix'te neler var?

Yepyeni hikayeler ve merakla beklenen dizilerin yeni sezonları Netflix Haziran 2024 takvimi içinde yer alıyor. İşte bu ay Netflix’te izleyebileceğiniz yapımlar ve detayları.

Yaz mevsiminin ilk ayı olan Haziran ayında da yeni içerikler ve sevilen dizilerin yeni sezonlarıyla izleyicilerini buluşturmayı planlayan Netflix, Haziran ayı içerik takvimini paylaştı.

İşte Haziran 2024 ayında Netflix kütüphanesine eklenecek diziler, filmler, ve belgeseller

Diziler

Kübra: 2. Sezon - 6 Haziran

Bridgerton: 3. Sezon 2. Kısım - 13 Haziran

Sweet Tooth: 3. Sezon - 6 Haziran

That ’90s Show: 2. Kısım - 6 Haziran

David Letterman ile Sıradaki Konuğum: 5. Sezon - 12 Haziran

Love Is Blind: Brezilya: 4. Sezon - 12 Haziran

Filmler

Bir Aile Meselesi - 28 Haziran

Tetikte - 21 Haziran

Son Resme Kadar - 27 Haziran

Paris’in Altında - 5 Haziran

Baki Hanma VS Kengan Ashura - 6 Haziran

Belgeseller

Tour de France: Zincirleri Kırmak: 2. Sezon - 11 Haziran

Siyahi Barbie - 19 Haziran

Gelmiş Geçmiş En Kötü Ev Arkadaşı: 2. Sezon - 26 Haziran

Çocuklara özel

Unicorn Akademisi: No.2 - 27 Haziran

Ultraman: Rising - 14 Haziran

Stand-Up

Jo Koy: Live from Brooklyn - 4 Haziran

