Netflix, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki üyelik ücretlerinde yeni düzenlemelere gitti. Dijital içerik platformu, sunduğu üç farklı üyelik planı ile izleyicilerine farklı seçenekler sunuyor. Ancak, bu yıl yapılan zamlarla birlikte fiyatlar dikkat çekici bir şekilde arttı.

Temel Plan: Tek bir cihazda izleme imkanı sunan Temel Plan'ın aylık ücreti artık 149,99 TL. Bu plan, yüksek çözünürlük sunmasa da bütçesini düşünen kullanıcılar için tercih edilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Standart Plan: Aynı anda iki farklı cihazda izleme olanağı sağlayan Standart Plan'ın fiyatı ise 229,99 TL olarak belirlendi. Bu plan, HD kalitesinde içerik sunmasıyla aileler ve çiftler için ideal bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Özel Plan: En üst düzeyde deneyim sunan Özel Plan, dört cihazda aynı anda izleme ve Ultra HD kalitesinde içerik imkanı sunuyor. Bu planın aylık ücreti ise 299,99 TL. Yüksek çözünürlük ve çoklu cihaz desteği arayan kullanıcılar için bu plan en cazip seçenek olarak dikkat çekiyor.

Netflix’in bu güncel fiyatları, özellikle artan maliyetler ve içerik yatırımları göz önünde bulundurularak belirlendi. Ancak, kullanıcıların bütçelerini zorlayabileceği düşünülüyor. Fiyat artışları, platformun geniş içerik kütüphanesi ve sürekli yenilenen içeriklerle dengelenmeye çalışılıyor.