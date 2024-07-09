Dünyanın en büyük akış platformu Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yaptı. İşte detaylar ve yeni fiyatlar:

Netflix fiyatları yüzde 25 arttı

9 Temmuz 2024 itibariyle Netflix'in Türkiye'deki abonelik ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Ocak ayında yapılan zammın ardından ikinci kez fiyat artışı yaşayan Netflix, Temel Plan, Standart Plan ve Özel Plan olmak üzere tüm paket fiyatlarını güncelledi. İşte yeni fiyatlar:

Temel Plan: 149,99 TL (Önceki: 119,99 TL)

149,99 TL (Önceki: 119,99 TL) Standart Plan: 229,99 TL (Önceki: 176,99 TL)

229,99 TL (Önceki: 176,99 TL) Özel Plan: 299,99 TL (Önceki: 229,99 TL)

Temel Plan: Reklamsız olarak 1 cihazdan HD kalitesinde içerik izleme imkanı sunuyor.

Standart Plan: Aynı anda 2 cihazda Full HD kalitesinde izleme ve desteklenen iki cihazda indirme olanağı sağlıyor.

Özel Plan: Aynı anda 4 cihazda 4K çözünürlüğünde izleme ve desteklenen 6 cihaza indirme yapma imkanı tanıyor.

Fiyat artışının sebepleri

Netflix, geçtiğimiz yıl dijital platformlarda yaşanan zam furyasının ardından Ocak 2024'te yüzde 20-30 oranında zam yapmıştı. Şimdi ise yüzde 25 oranında bir artış daha gerçekleştirildi. Son iki yılda Netflix fiyatları toplamda yüzde 295 oranında artmış durumda.

Yeni ücretler ve mevcut üyelikler

Yeni aboneler için bu fiyatlar anında geçerli olacak. Mevcut üyeler ise plan değişikliği yapmadıkları sürece zamdan 30 gün önce e-posta ile bilgilendirilecekler ve değişiklik kademeli olarak uygulanacak.