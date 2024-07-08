Netflix'teki içeriğinizi genişletmek için gizli kodlar kullanabilirsiniz. İşte bu numara ile keşfetmeniz gereken gizli içerikler hakkında bilmeniz gerekenler. Eğer buradaysanız, muhtemelen Netflix'teki her şeyi izleyen bir binge-watcher'sınız. "Beckham" belgeselini bitirdiniz, "Jaane Jaan"ı izlediniz ve şimdi yeni bir içerik arıyorsunuz.

Peki, Netflix'in gizli kodları ne işe yarıyor? Netflix algoritması, izleme geçmişinize dayalı içerik önerileri sunar ancak bu öneriler genellikle sıradan olur. Bu noktada devreye giren gizli kodlar, çok daha spesifik içerikleri keşfetmenize yardımcı olur. Bu kodlar sayesinde "Romantik Yabancı Filmler"den "B-Korku Filmleri"ne, "90 Dakikalık Filmler"den "Bir Gecede İzle"ye kadar çeşitli türlere ulaşabilirsiniz.

Netflix'in gizli kodları nasıl kullanılır?

Telefon veya TV: Netflix arama çubuğuna kodu girin ve ilgili türdeki tüm içerikleri görün. Web Tarayıcısı: https://www.netflix.com/browse/genre/ (kodu buraya girin) adresini ziyaret edin.

Şimdi, sadece seçiminizi yapın ve binge-watching'e başlayın!

Gizli Netflix kodları listesi

Gerilim Dizileri - 8933

- 8933 90 Dakikalık Filmler - 81466194

- 81466194 Korku - 8711

- 8711 Aksiyon & Macera - 1365

- 1365 Belgeseller - 6839

- 6839 Romantizm - 8883

- 8883 Anime - 7424

- 7424 Bilim Kurgu ve Fantezi - 1492

- 1492 Komediler - 6548

- 6548 Klasikler - 31574

- 31574 Dramalar - 5763

- 5763 Kült Filmler - 7627

- 7627 TV Programları - 83

- 83 Uluslararası - 7462

- 7462 Bağımsız - 7077

- 7077 Müzik - 1701

- 1701 Spor - 4370

- 4370 Çocuk ve Aile - 783

Detaylı tür kodları

Gerilim Filmleri (8933) Aksiyon Gerilim - 43048 Gangster Filmleri - 31851 Gizem - 9994 Casus Polisiyeleri - 9147 Klasik Gerilim Filmleri - 46588 Polisiye Gerilim - 10499 Ateşli Gerilim - 972 Doğaüstü Gerilim - 11140 Yabancı Gerilim Filmleri - 10306 Bağımsız Gerilim Filmleri - 3269 Politik Gerilim - 10504 Psikolojik Gerilim - 5505 Bilim Kurgu Gerilim - 11014

90 Dakikalık Filmler (81466194) 90 Dakikalık Gerilim Filmleri - 81466222 90 Dakikalık Korku - 81466239 90 Dakikalık Romantik Komediler - 81466228 30 Dakikalık Güldürüler - 81602050 90 Dakikalık Komediler - 81466224 90 Dakikalık Aile Filmleri - 81466229 Kısa Metrajlı Filmler - 81603903 Bir Gecede İzle - 3178549 Bir Hafta Sonu İzle - 3182735

