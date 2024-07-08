Netflix'teki içeriğinizi genişletmek için gizli kodlar kullanabilirsiniz. İşte bu numara ile keşfetmeniz gereken gizli içerikler hakkında bilmeniz gerekenler. Eğer buradaysanız, muhtemelen Netflix'teki her şeyi izleyen bir binge-watcher'sınız. "Beckham" belgeselini bitirdiniz, "Jaane Jaan"ı izlediniz ve şimdi yeni bir içerik arıyorsunuz.
Peki, Netflix'in gizli kodları ne işe yarıyor? Netflix algoritması, izleme geçmişinize dayalı içerik önerileri sunar ancak bu öneriler genellikle sıradan olur. Bu noktada devreye giren gizli kodlar, çok daha spesifik içerikleri keşfetmenize yardımcı olur. Bu kodlar sayesinde "Romantik Yabancı Filmler"den "B-Korku Filmleri"ne, "90 Dakikalık Filmler"den "Bir Gecede İzle"ye kadar çeşitli türlere ulaşabilirsiniz.
Netflix'in gizli kodları nasıl kullanılır?
- Telefon veya TV: Netflix arama çubuğuna kodu girin ve ilgili türdeki tüm içerikleri görün.
- Web Tarayıcısı: https://www.netflix.com/browse/genre/ (kodu buraya girin) adresini ziyaret edin.
Şimdi, sadece seçiminizi yapın ve binge-watching'e başlayın!
Gizli Netflix kodları listesi
- Gerilim Dizileri - 8933
- 90 Dakikalık Filmler - 81466194
- Korku - 8711
- Aksiyon & Macera - 1365
- Belgeseller - 6839
- Romantizm - 8883
- Anime - 7424
- Bilim Kurgu ve Fantezi - 1492
- Komediler - 6548
- Klasikler - 31574
- Dramalar - 5763
- Kült Filmler - 7627
- TV Programları - 83
- Uluslararası - 7462
- Bağımsız - 7077
- Müzik - 1701
- Spor - 4370
- Çocuk ve Aile - 783
Detaylı tür kodları
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Gerilim Filmleri (8933)
- Aksiyon Gerilim - 43048
- Gangster Filmleri - 31851
- Gizem - 9994
- Casus Polisiyeleri - 9147
- Klasik Gerilim Filmleri - 46588
- Polisiye Gerilim - 10499
- Ateşli Gerilim - 972
- Doğaüstü Gerilim - 11140
- Yabancı Gerilim Filmleri - 10306
- Bağımsız Gerilim Filmleri - 3269
- Politik Gerilim - 10504
- Psikolojik Gerilim - 5505
- Bilim Kurgu Gerilim - 11014
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90 Dakikalık Filmler (81466194)
- 90 Dakikalık Gerilim Filmleri - 81466222
- 90 Dakikalık Korku - 81466239
- 90 Dakikalık Romantik Komediler - 81466228
- 30 Dakikalık Güldürüler - 81602050
- 90 Dakikalık Komediler - 81466224
- 90 Dakikalık Aile Filmleri - 81466229
- Kısa Metrajlı Filmler - 81603903
- Bir Gecede İzle - 3178549
- Bir Hafta Sonu İzle - 3182735