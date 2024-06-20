Netflix, televizyon uygulamasında büyük bir değişikliğe gidiyor. Yeni arayüz, kullanıcıların izlemek istedikleri dizi ve filmleri daha kolay bulmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yeni arayüz tasarımı

Netflix'in televizyon uygulamasında yaptığı yeni tasarım, izlemek istediğiniz dizi ve filmlerin yer aldığı statik kutucukların yerine, kumandanızla üzerine geldiğinizde büyüyen kutucuklarla değiştiriyor. Bu, mevcut ana ekranın çalışma şeklinden oldukça farklı. Normalde bir içeriğin fragmanı ve diğer bilgileri ara yüzün en tepesinde çıkarken, yeni tasarımla beraber daha derli toplu bir anlayış benimsendi. Bir içerikle ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgiler, çok daha belirgin ve erişilebilir hale geliyor.

İçerik Bilgileri ve Önizlemeler

Bir dizinin ya da filmin üzerinde yeterince uzun süre kaldığınızda, Netflix aynı kutucuğun içinde içeriğin kısa bir ön izlemesini oynatmaya başlıyor. Kutunun altındaysa yapıma ilişkin tüm bilgiler mevcut: Özet metin, yayın tarihi, bölüm sayısı ve türü. Netflix kıdemli ürün direktörü Pat Flemming, The Verge'e verdiği demeçte, kullanıcıların ana ekran deneyiminde gözleriyle fazla efor harcamadan karar verebilmelerini kolaylaştırmak istediklerini belirtti.

Menü Değişiklikleri

Netflix'in ana sayfasının sol bölümünde çıkan pop-up menü, ekranın üst bölümünde konumlandırılan daha sade bir seçenekler bölümüne bırakılıyor. Bu bölüm arama, ana ekran, diziler, filmler ve My Netflix adlı seçeneklerden oluşuyor. Kullanıcılar, kumandanın geri düğmesine basarak bu yeni menüye ulaşabiliyorlar. Daha önce soldaki pop-up menüde yer alan Kategoriler, Yeni & Popüler ve Listem gibi sekmeler, yeni menüde yer almıyor. Bunun yerine My Netflix seçeneği, kullanıcıların daha önce izlediği içeriklere göre yeni öneriler sunuyor. Arama seçeneği içinden Kategoriler sekmesine erişim mümkün.

Test Süreci ve Gelecek Planları

Şirket, yeni ana ekranı ilk olarak akıllı TV kullanan bir grup abone üzerinde test ediyor. Flemming, testlerin başarılı olması durumunda yeni arayüzün daha fazla aboneye sunulabileceğini belirtti. "Bunu harika olacağına inandığımız yeni TV deneyiminin ilk aşaması, ilk girişimi gibi düşünün," diyor Flemming.