Zaman yolculuğundan yapay zekaya, distopik dünyalardan insan doğasının sınırlarını zorlayan hikayelere kadar birçok farklı temada bilim kurgu filmi bulmak mümkün. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi bilim kurgu filmleri:

1. Everything Everywhere All at Once (2022) | IMDB: 7.8

Kapsamlı bir çoklu evren hikayesi anlatan bu film, izleyiciyi alternatif dünyalarda sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Aksiyon ve dramla harmanlanmış yapım, bilim kurgu sevenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

2. I Am Mother (2019) | IMDB: 6.7

Bir robot tarafından yetiştirilen bir genç kızın hikayesine odaklanan "I Am Mother", yapay zekanın ve insanlığın geleceği hakkında düşündürücü bir bakış açısı sunuyor. Gizem ve gerilim dolu bu film, insan-doğa ilişkilerini sorgulayan bir yapım.

3. Lucy (2014) | IMDB: 6.4

Beynin kapasitesinin %100'üne ulaşan bir kadının güçlenme hikayesini anlatan "Lucy", insan potansiyelinin sınırlarını zorlayan bir bilim kurgu aksiyonu. Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu film, izleyiciye temposu yüksek bir seyir zevki sunuyor.

4. Circle (2015) | IMDB: 6.0

Sosyal deneyler ve ahlaki kararlar üzerine inşa edilmiş "Circle", 50 kişinin ölümcül bir seçimle karşı karşıya kaldığı bir hikaye anlatıyor. Psikolojik gerilim öğeleriyle dolu bu film, izleyiciyi karar alma süreçlerinin sınırlarında gezdiriyor.

5. Bird Box (2018) | IMDB: 6.6

Distopik bir dünyada gözlerini kapatmadan hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğu "Bird Box", gerilim dolu bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor. Sandra Bullock’un başrolde olduğu bu film, izleyiciyi soluksuz bir maceraya sürüklüyor.

6. The Adam Project (2022) | IMDB: 6.7

Zaman yolculuğu temasını işleyen bu film, geçmişten gelen bir pilotun, geleceği kurtarmak için 12 yaşındaki kendisiyle iş birliği yapmasını konu alıyor. Komedi ve aksiyonun başarılı bir şekilde harmanlandığı bu yapım, izleyicilere eğlenceli bir bilim kurgu deneyimi sunuyor.

7. Mirage (2018) | IMDB: 7.4

Zaman yolculuğu ve paralel evrenlerin buluştuğu "Mirage", bir kadının geçmişteki bir olayın sonucunu değiştirmeye çalışırken yaşadığı olayları konu alıyor. Gizem ve gerilim dolu bu film, bilim kurgunun psikolojik yönlerini de başarıyla işliyor.

8. Annihilation (2018) | IMDB: 6.8

Bilinmeyen bir bölgeyi araştırmak için gönderilen bir grup bilim insanının yaşadıklarını konu alan "Annihilation", insan doğasının ve bilinmeyenin sınırlarını zorlayan bir yapım. Görsel efektleri ve sürükleyici anlatımıyla izleyiciyi içine çeken bu film, bilim kurgu severler için kaçırılmaması gereken bir seçenek.