Dünya genelinde abone sayısını artıran ve gelirlerini yükselten Netflix, 2025 yılının ilk ayında açıkladığı bilançoyla dikkat çekti. Abone sayısı 300 milyonu aşan platform, 2024’ün son çeyreğinde gelirini yüzde 16 artırarak 10,2 milyar dolara ulaştı. Peki, Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı mı? İşte detaylar.

Netflix 2024'te iki kez zam yapmıştı

Netflix, geçtiğimiz yıl Türkiye'deki abonelik ücretlerine iki kez zam yaparak fiyatlarını güncellemişti. Ancak 2025’in ilk ayında yapılan açıklamada Türkiye’de yeni bir zam kararı olmadığı belirtildi.

Netflix’in gelir ve abone artışı

2024 yılı dördüncü çeyrek bilançosuna göre, Netflix dünya genelinde 301,6 milyon aboneye ulaştı. Şirketin aynı dönemdeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 10,2 milyar dolara çıktı. Net kâr ise 1,9 milyar dolar olarak açıklandı.

Türkiye’de güncel Netflix abonelik ücretleri

Netflix Türkiye abonelik ücretlerinde değişiklik yapmadı. Şu an geçerli olan planlar ve fiyatlar şu şekilde:

Netflix Temel Plan: 149,99 TL

149,99 TL Netflix Standart Plan: 229,99 TL

229,99 TL Netflix Özel Plan: 299,99 TL

Bazı ülkelerde zam kararı alındı

Netflix, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin gibi ülkelerde abonelik ücretlerine zam yaparak yeni yatırımlara alan açmayı hedefledi. Ancak Türkiye bu zam kararı alınan ülkeler arasında yer almadı.