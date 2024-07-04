Nevşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şehrimizin gelişmesi, marka değerinin yükselmesi, makus tarihinin değişmesi ve kurduğumuz hayalin gerçekleşebilmesi için meclis üyelerimiz ile birlikte belediyedeki ekiplerimiz tüm hızıyla ve gayretiyle çalışıyor.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereği, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi. Belediye Başkanı Rasim Arı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Hasan İler ve Veli Kırşehirli katıldı.

Nevşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan toplantının açılışında meclis üyelerine Nevşehir Belediyesi’nin son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve çeşitli projeler hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, üyelerin çeşitli yatırım ve projeler hakkında yönelttikleri soruları cevaplandırdı.

Arı: “Şehrimizin gelişmesi, marka değerinin yükselmesi, makus tarihinin değişmesi ve kurduğumuz hayalin gerçekleşebilmesi için siz kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte belediyedeki ekiplerimiz tüm hızıyla, tüm gayretiyle çalışıyor. Bir yandan vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelirken bir yandan da belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Artık belediyemizin tıkır tıkır işleyen bir sisteminin kurulması için bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Beraberinde Ankara’daki diyaloglarımızı, ilişkilerimizi sürdürmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda da encümen üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldım" diye konuştu.

Başkan Arı’nın konuşmasının ardından İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi ile başlayan toplantı daha sonra Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması, Türk Kızılay Bağış Kutuları Projesi, bazı belediye taşınmazlarının satışı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan kredi kullanılması konularının görüşülerek karara bağlanması ile devam etti.