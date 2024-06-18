Kurban Bayramı’nda hayırsever ve ihtiyaç sahibi Nevşehirliler arasında köprü olan Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 1650 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Sosyal belediyecilik alanında Belediye Başkanı Rasim Arı’nın öncülüğünde hayata geçirdiği projelerle ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü yapılan yardımlar ve sunulan hizmetlerle güldüren Nevşehir Belediyesi, bayram da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Bayram coşkusunun kentteki tüm evlerde doyasıya yaşanabilmesi için hayırsever Nevşehirliler ile ihtiyaç sahipleri arasında güvenli bir köprü olan Nevşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteği ile alınan kurbanlıkların etlerini bugün 1650 haneye tek tek ulaştırdı.

Kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, “Kurban Bayramı, bizi bir araya getiren, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren en özel zamanlardan biri. Biz de bu güzel günde şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için bir kampanya başlattık. Bu yol da bizlere güvenerek destek veren tüm hayırseverlerimize, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah kabul eylesin. Bayramımız mübarek olsun.” dedi.