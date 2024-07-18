Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye tarafından turizme kazandırılan Tarihi Kayaşehir çevresindeki yeni projelerin tamamlanması ve burada otellerin yapılması ile birlikte Nevşehir’in bir yıldız gibi parlayacağını söyledi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun yıl dönümü olan 20 Temmuz 2024 tarihinde hizmete açılacak Kayaşehir VR (Sanal Gerçeklik) Merkezi ve Kapadokya Kayaşehir Tarihi Yolculuk Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Hasan İler, Veli Kırşehirli ve meclis üyeleri ile birlikte gittiği merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Arı, merkezin Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümünün kutlanacağı 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü hizmete gireceğini açıkladı.

Kapadokya bölgesinde bir ilk olacak olan ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin VR gözlüklerle dört mevsim balon uçuşunu deneyimleyerek Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini izleyebilecekleri merkezin bölge turizmine de ciddi katkılar sunacağını ifade eden Arı, “20 Temmuz Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’in il oluşunun yıl dönümü. O gün Arttırılmış Sanal Gerçeklik Merkezi ve Kapadokya Kayaşehir Tarihi Yolculuk Müzesi’ni açıyoruz. Şu anda burayı yetiştirebilmek için hummalı bir çalışma yapıyoruz. Tüm bu çabamız şehir merkezinin turizmden daha fazla pay alabilmesi için. Şu anda Meryem Ana Kilisesi turizm için hazır, Kayaşehir içerisindeki gezi güzergahlarımızı daha önceden hazırlamıştık.

Şimdi Tahtalı Kahve’nin son aşamasına geldik. Oranın da projesini kısa sürede başlatıyoruz. Kahveci Dağı’nı ise tüm hemşehrilerimizin aileleriyle, misafirleriyle vakit geçirebilecekleri Rekreasyon ve Mesire Alanına dönüştürmek için çalışmaları başlattık. Bu bölgede yapılması planlanan oteller ile alakalı görüşmelerimiz son sürat devam ediyor. Otelleri de buraya yapmaya başladığımız andan itibaren bu şehirdeki istihdam sorunu sona erecek. Beraberinde ağaların ağalığı bizim de marabalığımız ortadan kalkacak. Artık birilerine istihdam için dil dökmeyeceğiz. Artık birilerinden bir şey istemeyeceğiz. Kendi yağı ile kavrulan, makus tarihini değiştirmiş, bölgesinde parlayan bir yıldız olacağız.” dedi.