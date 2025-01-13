Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca köyü mevkiinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Kuddusi S. yönetimindeki otomobil, sağ şeride geçmek isterken önce Şehmuz Y.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklete, ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobilin altına girdi ve iki araç da kısa sürede alev aldı.

Yaralılar güvenli alana alındı

Kaza anında diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şehmuz Y. ve otomobil sürücüsü Kuddusi S., çevredeki vatandaşların yardımıyla alevlerden uzaklaştırıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti

Kazanın ardından alev topuna dönen araçlara Ürgüp ve Avanos itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.