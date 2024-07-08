Nevşehir Belediyesi ekiplerinin hafta sonu Nevşehir Sanayisi içerisinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, sanayi içerisinde bundan böyle görüntü ve çevre kirliliğine asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Pazar günü sabah erken saatlerde belediye ekipleri Nevşehir Sanayisinde buluştu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yüzlerce personel iş makineleri ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Sanayi Sitesi içerisinde gün boyu yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler ve Hasan İler ile birlikte burada gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar diledi. Kendi kullandığı İtfaiye Müdürlüğü’ne ait arazöz ile birlikte sanayi yollarını yıkayan Arı, “Sanayi bölgemizde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına ilave olarak bugün yüzlerce personelimizin katılımıyla detaylı bir temizlik çalışması yaptık. Buranın daha güzel bir hal alması için esnaflarımıza da önemli görevler düşüyor. Özellikle ortak kullanım alanlarına bırakılan hurda araç ve malzemeler, yeşil alanlardaki hurdalar gerçekten çok kötü bir görüntü oluşturuyor. Bundan böyle bu konudaki denetimlerimizi arttıracağız. Her şey daha güzel ve temiz bir Nevşehir için.” dedi.