Nevşehir Belediyesi himayesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali için start verildi. 1 ay boyunca Kayaşehir’de gerçekleştirilecek olan festivale birçok ünlü sanatçı katılacak.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 15 Ağustos-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Kayaşehir’de gerçekleştirilecek olan Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Kayaşehir Festivali tanıtım toplantısı Nevşehir Kalesi’nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Hasan İler ve Veli Kırşehirli, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantıda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya’nın merkezi Nevşehir’i her alanda tüm dünyaya duyurmak için hazır olduklarını söyledi.

Gerçekleştirilecek olan bu festivalin şehrin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Arı, “Çok özel bir mekandayız. Buranın eski halini hepimiz hatırlıyoruz. Daha önce kale olarak bilinen bir yer şimdi Kayaşehir. İşte buna marka oluşturmak deniyor ve marifet, marka oluşturabilmek. Burası artık bir marka. Bizim 2019 yılındaki en önemli vaatlerimizden bir tanesi Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'in turizmden aldığı payı arttırmaktı. Bunun için de bu şehrin kaderini değiştirecek bir adım atmamız lazımdı.Bunu Kayaşehir ile başardık. Buraya gerçekten çok emek verdik ve burası şimdi Kapadokya’nın gözbebeği. İşte burada yarım kalan hikayemizi tamamlamak istiyoruz. Göz bebeğim olarak gördüğüm Kayaşehir'in tam manasıyla turizme açılmasıyla alakalı ciddi çalışmalar yapıyoruz. Burası göreceksiniz Türkiye'de gerçekten göz bebeği olacak. Burası şehrin makus talihini değiştirecek. Şehrin değişimi ve dönüşmesi için gerçekten çok çok kıymetli bir nokta. Turizm alanlarında farklı şeyler bulabilirsiniz. Ama bizim bölgemizde bulacağınız şey çok daha farklı.

Selçuklulardan kalma kalemiz hemen altında kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezi ve Meryem Ana Kilisesi. Bunların yanında Çanlı Kilise, Rum Hamamı, Tahtalı Kahve'nin çalışmalarını bitiriyoruz. O zaman tam bir turizm kompleksi olacak. Bu projenin arkasında hep beraber durmamız gerek. Burada ciddi bir turizm potansiyeli var ve bunu daha da artıracağız. Bunun için daha çok tanıtıma ve daha çok pazarlamaya ihtiyacımız var. O anlamda Nevşehir'de bir festival yapıyor. Bu festival 2019 yılında kurduğumuz bir hayaldi ama nasip olmadı. Bahri kardeşim şimdi elini taşın altına koydu. Bu kadar ünlü sanatçıyı Nevşehir'e getirmek bunun altından kalkmak kolay bir iş değil. Bu işi başardığı için kendisine şehrin tanıtımı açısından teşekkür ediyorum. Bir ay sürecek bir festival, çok sayıda konser olacak, farklı sahneler kuruyoruz. O sahnelerde farklı aktiviteler olacak, aktörler olacak, ATV turları olacak, balon çekilişleri yapacağız. Yani çok güzel bir atmosfer oluşturacağız. Bu sayede bir ay boyunca Türkiye'nin gündeminde herkes yine Nevşehir'i konuşacak, Kayaşehir'i konuşacak ve bu sayede de tanırlılığımız, bilinirliğimiz artacak. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Özellikle dün benim paylaşımımdan sonra. Dün biliyorsunuz bir organizasyon firmasıyla alakalı yaptığım paylaşımdan dolayı çok sayıda organizan firmasının ismini soranlar oldu. Ama bu ne Bahri, ne de Nevşehirli başka bir kardeşimdir. 11 Milyonu bu şehirden kazanan Nevşehir birisi değil. Onu söyleyebilirim. Nevşehir'e ait bir organizasyon firması değil. Ödenen parayı zaten kalem kalem söylemiştik.

Firmanın ismini söylememiz hukuken mümkün olmadığı için. Ama özelden isteyenlerin hepsiyle o organizasyon firmasının ismini de paylaştık. Şimdi soru şu. Madem başkan sen bunlara bu ücretleri verilmiş, bunu eleştiriyorsun. Sen buraya ücret verecek misin? Birincisi, konsere karşı değilim, konser verilmeli. O yüzden konser yapacağız. İki, benim orada asıl vurgulamak istediğim şey, orada ne şu cebine şu kadar para atmış, ne bu para atmış gibi bir cümle yok. Sadece aynı isme ait dört farklı firma ama aynı isme ait. Bugün bir tanesi İstanbul'dan bir resim gönderdi. Firmanın adresiyle alakalı. O firma 11 milyon lirayı bu şehirden alıyor. Ama kalan 350 bin lira için daha iki ay geçmeden icraya veriyor. Nevşehir'de bunu Nevşehirli yapsaydı icraya verir miydi? Bahri yapsaydı verir miydi? Veya Nevşehir'deki başka bir organizasyon firması sahibi bunu yapsaydı verirmiydi? Burada asıl sorgulanmak istenen kim bu arkadaş 11 milyon lira alan? Üstelik dün de yazdığım gibi dini sohbet anlatacak, din anlatacak, hocayı da milleti oynatacak, sanatçıyı da aynı adam getiriyor. Bu dakikadan sonra bakalım neler olacak? Mahkemeye de vereceğiz. Başka işleri de yapacağız. Şimdi zaten birbirlerine düştüler. Orada bir sanatçıyla alakalı fiyat var. Onu getirdim ben. Yazmışım oraya 200 bin lira. O 50 bin lira almış. Şimdi o hoca veya sanatçı diyecek ki yahu 200 bin var orada. Rasim Arı yine Türkiye'de herkesi patlattı. Siz bana 50 bin verdiniz. Bu 150 kime gitti? Bu 150’nin paylaşımıyla alakalı. Şimdi kavga çıkacak ama hepsi gördü. Kim ne kadar para almış gözüküyor. Şimdi düşsünler birbirine. Daha durun.

Nevşehir öyle kolay lokma değil. Dün herkes bunu gördü. Bundan sonra da herkes bunu görecek. Bu Nevşehir'in ne tek kuruş bir parası bir yere gider ne de bu şehirde isteyen istediği gibi at oynatamaz. Bu şehir sahipsiz değildir. Şehrin hakkına sahip çıkacak bir belediye başkanı var. Daha önemlisi de o belediye başkanına, o şehrin hakkına sahip çıkacak bir Nevşehir’in olduğu 31 Mart’ta görülmüştür. Evet kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler yapacağız. Ama kontrolü bende olmayan hiçbir yere tek kuruş ödemeyeceğim. Dünde ödemedim bugünde ödemeyeceğim. Vatandaş kendi adlarına, bu şehrin hakkına bekçilik yapsın diye beni oraya koydular. Bostan korkuluğu gibi altında üstünde ne oluyor bilmeden şehri zarara uğratsın diye bana yetkiyi vermedi. Ben de kanımın son damlasına kadar bu şehrin bana verdiği yetkiye sahip çıkacağımı dosta düşmana söylemiş olayım. Artık bu şehir kendi evlatları tarafından yönetilmektedir.” dedi.

Festivali gerçekleştirecek olan Desibel Organizasyon ve Bay Müzik Temsilcisi Bahri Aydoğan ise, festivale Melek Mosso, Haluk Levent, Emre Aydın, Cem Adrian, Zeynep Bastık, Gökçe, Seyyal Taner, Jale, Sibel Alaş, Mert Demir, Motive, Grup Seksendört, Yeni Türkü gibi onlarca ünlü sanatçı ve müzik grubunun katılacağını açıkladı. Festivalde üç ayrı etkinlik alanı olacağını ve buralara kurulacak sahnelerden birinin Nevşehir’in en büyük Türkiye’nin ise en büyüklerinden biri olacağını kaydeden Aydoğan, konserlerin yanı sıra festivalde ATV, Balon, At, bisiklet turları ve çeşitli aktivitelerin de yer alacağını ifade etti.

Festivale verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Arı’ya teşekkür eden Aydoğan, “Aslında temellerini 2019 yılında yine Rasim başkanımızla birlikte attığımız ve yarım kalan bir hikayeyi tam etmek için harekete geçtik. Kıymetli başkanımızın kültürel ve sanatsal etkinliklere ne kadar çok destek olduğunu, sevdiğini hepimiz biliyoruz. Projeyi başkanımıza ilk sunduğumuz andan itibaren bize tüm desteği sağladı. Bize bir abi oldu. Başkanıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. Festivalimiz yediden yetmişe herkese hitap edecek. Türkiye'de en büyük sahnelerden bir tanesini burada kuracağız. “ diye konuştu.