Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki tüm çocuk ve gençleri Yaz Spor Okulları’na davet etti. Arı, 12 farklı branşta ücretsiz olarak açılacak kurslar için kayıt süresinin de 30 Haziran Pazar gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Çocukların ve gençlerin spor yapmasını sağlamak, spor bilinçlerini geliştirmek, yaz tatillerini verimli hale getirmek ve geleceğin sporcularını bulup yetiştirmek için Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları açılacak.

Gençlik Akademisi bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri gözetiminde, Atletizm, Futbol, Halter, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Spor Tırmanışı, Güreş, Teakwondo, Voleybol, Engelli Atletizm, Geleneksel Okçuluk, Su Topu, Modern Okçuluk, Pilates ve POMEM ve BESYO Hazırlık gibi 15 farklı branşta çocuk ve gençlere hizmet edecek olan Yaz Spor Okullarından çocuklar ve gençler ücretsiz olacak yararlanabilecek.

Kontenjanların sınırlı tutulacağı Yaz Spor Okulları’ndaki kurslara katılmak isteyenler 30 Haziran 2024 tarihine kadar www.nevsehir.bel.tr adresinden online kayıt yaptırabilecekler.

-Belediye Başkanı Arı’dan Çocuk ve Gençlere Davet

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki tüm çocuk ve gençleri kayıt süresi uzatılan Yaz Spor Okullarına katılmaya davet etti. Ailelerin de bu konuda desteğini isteyen Arı, “Bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımız ve gençlerimiz. Tüm öğrencilerimiz uzun bir tatil dönemine girdiler ve tatili doya doya yaşıyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerini sağlayabilmek beraberinde ahlaklı, şehirlerine ve ülkelerine faydalı birer fert olabilmelerini temin edebilmek ve güzel vakit geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla yanlarındayız. 15 farklı branşta bini aşkın çocuk ve gencimizin katılımıyla Pazartesi günü Yaz Spor Okullarını başlatıyoruz. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz oldukça eğlenceli vakit geçirecekler. Ben tüm öğrencilerimizi bu kurslara katılmaya ve ailelerimizi de çocuklarımızın Yaz Spor Okullarına kayıt olmasına katkı vermeye davet ediyorum.” dedi.

-Açılış 1 Temmuz Pazartesi Günü

Bu arada Yaz Spor Okulları’nın açılışı dolayısıyla 1 Temmuz Pazartesi günü sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşü saat 17.00’de Paşa Konağı önünden başlayacak. Sporcular, eğitmenler ve aileleri buradan Nevşehir Belediyesi Başkanlık binası önüne gelecek ve Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte Gazi Stadı’na yürüyecek.

Burada Yaz Spor Okulları’na katılan çocuk, genç ve ailelerine Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Buradaki açılış töreninin ardından ise çocuk ve gençler için saha içerisinde oluşturulacak etkinlik alanında kurulacak olan oyun alanlarında sporcular şenlik havasında doyasıya eğlenecek.