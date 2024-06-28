Nevşehir’de, inşaat aşamasındaki daireleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi gözaltına alındı. Vatandaşların dolandırıldıkları şikayetleri üzerine harekete geçen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde detaylı bir çalışma başlattı.

90 milyon TL’lik vurgun

Emlakçılık yapan A.K.İ., kentin farklı bölgelerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL'lik büyük bir haksız kazanç sağladı. Dolandırıcılık şikayetlerini değerlendiren polis ekipleri, A.K.İ. ve şirket ortağı annesi Y.İ.’yi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerin Muğla’nın Fethiye ilçesinde oldukları tespit edilerek, başarılı bir operasyonla gözaltına alındılar.

Mağdurlar isyan etti "Ev aldık, oturamadık"

Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "3 ev aldık, hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik."

İstanbul’da yaşayan bir diğer mağdur Meral Sinoplu ise, "İlgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandıkları için de ayrıca sevinçliyim" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ve sevinç duygusunu paylaştı.

Yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.