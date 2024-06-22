NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.

Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hamza Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Yaralı M.T. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep D'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.