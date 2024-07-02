Nevşehir Belediyesi, UEFA EURO 2024 Futbol Şampiyonası’nda Türkiye - Avusturya maçı için dev ekran kuracak. Nevşehirliler, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine kurulacak ekran karşısında hep birlikte maç izleyerek ay yıldızlı takımımıza destek verecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen milli takımımız, son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek takımımızın müsabakası saat 22.00’de başlayacak. Nevşehir Belediyesi ise bu önemli müsabaka için Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine yine dev ekran kuracak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, EURO 2024 coşkusunu birlikte yaşamak isteyen tüm Nevşehirlileri, 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’de Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne davet etti.