Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan T.İ. yönetimindeki 38 BD 555 plakalı minibüs, Bozca köyü yakınlarında uyarı tabelalarına çarptı, ardından devrildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.