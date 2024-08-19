Nevşehir’de, Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil TIR’a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Arda Çölyen ve kardeşi Ayberk Çölyen hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı itfaiye kavşağında gerçekleşti. Arda Çölyen’in kullandığı 50 ADJ 398 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu henüz sürücüsü öğrenilemeyen 60 DP 225 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Arda Çölyen ve kardeşi Ayberk Çölyen olay yerinde hayatını kaybetti.

Üç yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler başlattı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.