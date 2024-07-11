Nevşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan arazilerden ilk buğday hasadını gerçekleştirdi. Hasat faaliyetlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, hasat sonrasında elde edilecek buğdayların çeşitli işlemlerden geçtikten sonra un olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi.

NEVEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi, vatandaşları tarıma teşvik etmek amacıyla Çat Kasabası ve Sulusaray Kasabasında mülkiyeti kendisine ait olan toplam 60 dönüm arazide buğday ekimi gerçekleştirdi. Nevşehir Belediyesi’nin yerli tohum ile buğday üretimi yaptığı tarım arazilerde hasat başladı.

Biçerdöverler aracılığı ile gerçekleştirilen hasat çalışmalarını beraberinde başkan yardımcısı Hasan İler ile birlikte bugün yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Hasadımız bereketli olsun” diyen Arı, hasat sonrasında elde edilecek olan buğdayların çeşitli işlemlerden geçtikten sonra un haline dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelere Turkuaz Masa aracılığı ile dağıtılacağını kaydetti.

Arı, bu sayede hem belediyeye ait boş arazilerin değerlendirilerek üretimin teşvik edileceğini hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olacaklarını ifade etti.