Nevşehir’in Güzel Yurt Mahallesi’nde yer alan 80. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşanan kazada, Muammer Ü. yönetimindeki 50 ABY 886 plakalı Volkswagen marka araç kırmızı ışık ihlali yaparak, kavşaktan dönen Yasin Y.’nin kullandığı 50 ABA 429 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Kazada Yasin Y. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından Yasin Y. yaptığı açıklamada, “Ben buradan geçiyordum. Geldi bana yapıştırdı” diyerek ışık ihlaline dikkat çekti. Olayın görgü tanıkları ise kırmızı ışıkta geçmenin kazaya sebebiyet verdiğini ifade etti.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan kavşak, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatarak olayın ayrıntılarını inceliyor.