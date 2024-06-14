Bunlar da ilginizi çekebilir

Fırtına sebebiyle bazı semtlerde de elektrik kesintisi yaşandı.

Azimli Sokak'ta da rüzgarın kuvvetiyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Çatıdan kopan parçaların çevreye savrulmasıyla park halindeki bazı araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Yükseklerde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar da bir binanın çatısı uçtu, ağaç dalları kırıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.