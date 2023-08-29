Kaza, saat 21.30 sıralarında Nevşehir- Ürgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. Osman Çelebi (50) yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı cip, Emirhan Şen'in kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancı ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirirken, Meryem Çağla Derin ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.