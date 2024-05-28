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İtfaiye ekibi ve görevliler su tahliyesi yaptı.

Öte yandan bu yol üzerindeki Nevşehir Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bodrum katını da su bastı.

Yol iş makinesiyle yürütülen çalışmayla ulaşıma açıldı. Trafik polisleri de ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcadı.

DPÜ’de "Adnan Menderes ve 27 Mayıs Çalıştayı" düzenlendi

DPÜ’de "Adnan Menderes ve 27 Mayıs Çalıştayı" düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

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