Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ADM 941 plakalı Opel marka otomobil, önünde seyreden Güray A. yönetimindeki 50 EY 594 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Volkswagen savrularak refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kazada, Volkswagen sürücüsü Güray A. ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü aracı boş araziye bırakıp kaçtı

Kaçış esnasında iki araca daha çarpan Opel marka otomobilin sürücüsü, aracı Erenler Caddesi'ndeki boş bir araziye bırakarak yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan ve yaralı olan 3 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Toplamda 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.