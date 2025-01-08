Nevşehir’de Feci Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Nevşehir’in Derinkuyu-Suvermez kara yolundaki Çakıllı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Osman Çelik yönetimindeki otomobil ile Ali Köksal idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve Oğlu Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sürücülerden Osman Çelik ve araçta bulunan engelli babası Burhan Çelik, kazada yaşamını yitirdi. Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 Kişi Yaralandı

Diğer sürücü Ali Köksal ve aracındaki Yaşar Köksal, Mehmet Köksal ve Metin Yıldız yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Acı tesadüf:

Osman Çelik’in kazadan önce babası Burhan Çelik’i hastanede muayene ettirdiği ve köyüne dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bölgedeki vatandaşlar kazanın yaşandığı Çakıllı Kavşağı’nda trafik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Olay, bölgede derin bir üzüntü yarattı.