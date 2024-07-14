Nevşehir Belediyesi sporcusu Serdar Benli, Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda toplamda 268 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Isparta’da yapıldı. Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya 63 kulüp 359 sporcu ile katıldı.

Şampiyonada 81 kg sikletinde yarışan Nevşehir Belediyesi sporcusu Serdar Benl, koparmada 123 kg, silkmede 145 kg ve toplamda ise 268 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, elde ettiği başarıdan dolayı genç sporcusu ve antrenörlerini tebrik etti.