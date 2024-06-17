Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayram namazını Bekdik Mahallesi’nde kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı namazını Bekdik Mahallesi TOKİ 5. Etap Camii’nde eda etti. Başkan Arı, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Beraberindeki başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte, mahalle sakinlerinin bayramlarını tebrik eden Arı, ardından anne ve babası ziyaret etti. Anne ve babasının ellerini öperek bayramlarını kutlayan Arı, daha sonra sahada belediye ekiplerinin bayram tedbirlerini inceledi.