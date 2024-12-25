İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Mengü’nün, sosyal medya hesabından PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaşarak örgüt propagandası oluşturacak sözlere yer verdiği iddia edildi. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Salih Müslim’in röportaj sırasında örgütün bölücülük faaliyetlerini meşru gösterdiği ve bu içeriklerin kamuoyunda geniş bir kitleye yayıldığı öne sürüldü.

Bölücülük faaliyetlerini yayma iddiası

İddianamede, Mengü’nün röportaj sırasında yer alan ifadelerin örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini teşvik edici nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca, bu içeriklerin bölücülük faaliyetlerini bilinçli olarak yayma amacı taşıdığı ifade edildi. Ancak iddianamede Mengü’nün, bir suçu veya suç işlemiş bir kişiyi övme mahiyetinde doğrudan bir beyanı bulunmadığı da vurgulandı.

Hapis cezası talebi

Başsavcılık, Mengü’nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yargılama, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.