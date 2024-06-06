Bornova’nın sevilen ismi Nevzat Kavalar, geçtiğimiz Nisan ayında yaşamını yitirdiği günlerde, doğup büyüdüğü topraklarda ölümsüzleşti. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi, Bornovalıların ‘Nevzat Abisi’ olarak andığı Kavalar’ın adıyla anıldı.

Kavalar’ı anma töreninde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kavalar’ın emeklerinin Bornova halkı tarafından sevgi dolu gözlerle karşılandığını belirtti.

Anma törenine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediyesi Eski Başkanlarından Olgun Atila ve çok sayıda seveni katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kavalar’ın sadece bir siyasetçi değil, ilçenin kaptanı, sözü geçen abisi ve önderi olduğunu ifade etti. Başkan Eşki, Nevzat Abi’nin adının kültür merkezine verilmesinin, Kavalar’ın hayatındaki izlerin ve değerlerin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kavalar’ın oğlu Ahmet Kavalar da duygusal bir konuşma yaparak, babasının her zaman sevgi ve birlikteliği öğütlediğini ve onun bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda bir rehber olarak hatırlanmasını istediğini dile getirdi.

Bornova’nın Önemli İsmi: Nevzat Kavalar Kimdir?

Bornova’nın sevilen ismi Nevzat Kavalar, 1956 yılında Işıklar Köyü’nde doğdu. Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1984 yılında Sema Kavalar ile evlendi ve Ahmet, Murat ve İpek isimlerinde üç çocukları oldu.

İş hayatı boyunca meyve üreticiliği, hayvancılık ve inşaat sektöründe aktif olarak çalıştı. Siyasi hayatına 1975 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında CHP'nin kapatılmasıyla aynı misyonu temsil eden SODEP ve SHP içerisinde yer aldı.

1993 yılında CHP Bornova İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Kavalar, ilçe yöneticiliğinin yanında İlçe Saymanı ve İlçe Sekreteri olarak görev yaptı. 1996 yılında ilk kez Bornova ilçe başkanlığına seçilen Kavalar, toplamda 5 dönem bu görevi üstlendi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclisi üyesi olan Kavalar, 2010 yılında İl Daimi Encümen Üyesi seçildi. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği ve Altay Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Kavalar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı. Bunlar arasında Hostein Damızlık Süt Hayvancılığı Birlik Başkanlığı, Trakyalılar ve Muhacirler Derneği Başkanlığı ve Altındağ Spor Kulübü Başkanlığı da bulunmaktadır.