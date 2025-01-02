ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamalarını hedef alan araçlı saldırıda ölü sayısı 15’e yükseldi. Olay, kentin ünlü Fransız Mahallesi’nde büyük bir trajediye sahne oldu.

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransız Mahallesi’nde meydana gelen trajik olaylardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Dualarımız kurbanlar, aileleri ve olaydan etkilenen herkesle birlikte” ifadelerini kullandı. McKenna, ölü sayısının 15’e çıktığını ve otopsilerin birkaç gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Araçla kalabalığa dalıp ateş açtı

Olay, 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar adlı saldırganın, yeni yıl kutlamalarının devam ettiği Bourbon Caddesi’ne pikap aracıyla dalmasıyla başladı. Saldırgan daha sonra aracından inerek kalabalığa ateş açtı.

Polis ile girdiği silahlı çatışmada öldürülen Jabbar’ın, kasıtlı bir şekilde mümkün olduğunca fazla kişiyi hedef aldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bu sayı daha sonra 15’e yükseldi. Yaralı sayısının ise 35 olduğu ve bunlardan 2’sinin polis memuru olduğu öğrenildi.

FBI: Olay terör eylemi olarak soruşturuluyor

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın bir terör eylemi olarak değerlendirildiğini ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, saldırganın olası bağlantılarını ve motivasyonunu ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.