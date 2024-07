NEW YORK (AA) - New York Borsası'nda 24 yıldır işlem gören Turkcell, kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla borsanın kapanış zilini çaldı.

Turkcell'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında New York Borsası'nda düzenlenen etkinliğe, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve şirketin yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da katıldı.

Turkcell Genel Müdürü Koç, buradaki konuşmasında, 1994'ten bugüne, Turkcell'i "Türkiye'nin Turkcell'ine" dönüştürmede emeği geçenlere teşekkür etti.

Şirketin hisselerinin neredeyse çeyrek asırdır New York Borsası'nda işlem gördüğüne dikkati çeken Koç, "2000 yılında telekomünikasyon operatörü olarak hem Borsa İstanbul'a hem de New York Borsası'na eş zamanlı kote olduk. Her iki borsaya da aynı anda kote olan ilk ve tek şirketiz." diye konuştu.

Koç, Turkcell'in sadece bir "telekomünikasyon operatörü" olmaktan çıktığını vurguladı.

Şirketin internet sağlayıcılığından dijital ödeme sistemlerine, dijital yayıncılıktan, mobil mesajlaşma uygulamasına, dijital müzik platformundan, veri merkezi ve bulut teknolojilerine kadar birçok alanda bulunduğuna dikkati çeken Koç, tüm bu işlerin ortaya koyduğu finansal performansla da Borsa İstanbul'da 7,3 milyar dolar piyasa değerine sahip olduklarını dile getirdi.

- "Turkcell olarak pozisyonumuzu daha da güçlendiriyoruz"

Koç, yapay zeka teknolojileriyle hayatın birçok alanında hızlı ve kompleks gelişmelere tanık olunduğuna değinerek, "Herkesi birbirine bağlamaktan her şeyi birbirine bağlama çağına geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojinin büyümesiyle daha fazla verinin de üretildiğine, depolandığına, işlendiğine ve paylaşıldığına vurgu yapan Koç, teknolojinin ve verinin güç olduğu yeni dünyada Turkcell olarak pozisyonlarını daha da güçlendirdiklerini anlattı.

Koç, Turkcell'in sadece ülke ekonomisi için değil, milli menfaatler ve toplumsal hizmetler noktasında da stratejik öneme sahip bir kurum olduğunu söyledi.

Küresel veri ekosisteminin 5 yıl içinde 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını aktaran Koç, burada Türkiye'nin de yer almak zorunda olduğunu ifade etti.

Koç, Türkiye'yi yakın coğrafyanın "veri üssü" yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her yatırımı aslında ülkemiz için yapıyoruz. Kuruluş aşamasında olan yeni şirketimiz TDC Veri Barındırma Hizmetleri AŞ'nin hedefi, ülkemizi dünyanın önde gelen veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirmek. Bu alanda bugüne kadar yaptığımız yatırımlar 350 milyon doları aştı. Bu yatırımı Türkiye'yi yakın coğrafyanın veri üssüne dönüştürmek için kullandık. 4'ü yeni nesil olmak üzere toplam 33 veri merkezimizde yaklaşık 32 bin metrekare aktif beyaz alana sahibiz. Bu 4 yeni nesil veri merkezimizde 4 bin yerli ve yabancı şirkete bulut ve veri barındırma hizmeti veriyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumundayız. Şimdi hedef, küresel arenada söz sahibi olmak."

- "30 yılda 27 milyar dolar yatırım yaptık"

Dünya genelinde 2023 itibarıyla yaklaşık 8 binin üzerinde veri merkezi olduğunu söyleyen Koç, Turkcell olarak, dünya çapında da rekabetçi bir konum elde etmek için yatırımları sürdürdüklerini anlattı.

Koç, şirketin insanlardan nesnelere, şirketlerden teknoloji ekosistemine ve sosyal sorumluluktan çevresel sürdürülebilirliğe çok geniş bir alanda yatırım yaptığını dile getirdi.

Enerji ve sürdürülebilirliğin şirket stratejisinin ana odaklarından biri olduğunu kaydeden Koç, "Sadece yenilenebilir enerji tüketmiyoruz. Turkcell Enerji şirketimizle yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Türkiye'de 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyoruz. 2026 itibarıyla yeşil enerji kaynaklarından kendi ürettiğimiz elektrikle toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65'ini karşılamayı planlıyoruz. Hedefimiz, 2050'de karbon ayak izi net sıfır şirket olmak." bilgilerini paylaştı.

Koç, "30 yılda ülkemiz ve insanımız için 27 milyar dolar yatırım yaptık. Bundan sonra da Türkiye'nin Turkcell'ini ve ülkemizi çok daha ileriye taşıma azmimiz her koşulda devam edecek." ifadelerini kullandı.

New York Borsası Başkan Yardımcısı John Tuttle de şirketin 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Konuşmaların ardından Tuttle, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı ile Genel Müdür Koç'a 30. yıl sertifikası ile hatıra madalyonu takdim etti.

Daha sonra Turkcell yöneticileri, New York Borsası'nın kapanış gongunu çaldı. Öte yandan, Turkcell'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Wall Street'teki New York Borsası binasına Türk bayrağı ve şirketin bayrağı çekildi.