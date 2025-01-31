Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, 12 yıl aradan sonra futbol hayatına başladığı kulüp Santos’a geri döndü. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile yollarını ayıran Neymar, Brezilya’nın en köklü kulüplerinden biri olan Santos’a transferini resmen duyurdu. Bu transfer, futbolseverler tarafından uzun süredir bekleniyordu ve Brezilya futbolu için büyük bir heyecan yarattı.

88 milyon euro ile Barcelona’ya transfer olmuştu

Neymar, 2013 yılında Santos’tan Barcelona’ya transfer olmuş ve o dönemde Katalan ekibi, Brezilyalı yıldız için 88 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek dikkatleri üzerine çekmişti. O zamandan bu yana dünya çapında büyük başarılar kazanan Neymar, Paris Saint-Germain ve Suudi Arabistan ekibi Al Hilal formaları da giymişti. Şimdi ise kariyerinin başında olduğu kulübe dönerek yeni bir sayfa açıyor.