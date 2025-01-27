Brezilyalı futbolcu Neymar, Al Hilal ile olan sözleşmesini feshederek eski kulübü Santos’a dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki yıldız futbolcunun, Suudi kulübüyle olan mukavelesinin haziran ayında sona erecek olmasının ardından Santos ile resmi imzayı atması bekleniyor.

Santos ile anlaşma tamamlandı

Neymar, Santos ile sözlü anlaşma sağladı ve önümüzdeki hafta Al Hilal ile olan sözleşmesini feshetmek için adımlar atılacak. Brezilyalı yıldızın, Suudi kulübüyle yollarını ayırarak eski takımına geri dönmesi artık neredeyse kesinleşti.

Al Hilal’de kısıtlı süre

Geçtiğimiz yıl Al Hilal'e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun bu sınırlı süre zarfındaki performansı, Al Hilal ile olan ilişkisini sonlandırma kararında etkili olmuş görünüyor.