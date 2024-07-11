Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Nez, en samimi ve en doğal haliyle Cenk Alptekin'in hazırlayıp sunduğu "Arabada Yoklama" programına konuk oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Nez, programda, geçmişten günümüze dair pek çok merak edilen soruya içtenlikle yanıt verdi.

İşte o özel anların detayları ve Nez’in çarpıcı itirafları;

Nez, "Yazdığım kitapla olayları yeniden patlatmak istemiyorum," diyerek kitabını annesinin tavsiyesi üzerine kendisini rehabilite etmek amacıyla yazdığını belirtti. "Herkesi affettiğim için yayınlamamak en doğrusu diye düşünüyorum," diyen Nez’e, kitabın basılması gerektiği tavsiyesi Cenk Alptekin'den geldi. Bu duygusal kararıyla ilgili Nez, "Bu nedenle kitabı bekletmekteyim," dedi.

EROL KÖSE İLE 2019’DA GÜNAH ÇIKARTMA!

Kimsenin bilmediği bir gerçeği de ilk kez "Arabada Yoklama"da paylaşan Nez, 2019 yılında Erol Köse ile görüştüklerini ve bir nevi günah çıkarttıklarını açıkladı. Erol Köse'nin kendisine iyi bir insan olduğunu, suçunun olmadığını ve geçmişteki hırslarından dolayı özür dilediğini ifade etti. Nez, "Bende gram emeği olan herkesin bugün boynuna sarılırım. Herkesi affettim," diyerek duygularını paylaştı.

Nez, kariyerinde zor zamanlar geçirdiğini, tüm işlerinin iptal edildiğini ve kabuğuna çekilip yıllarca çevirmenlik yaparak geçimini sağladığını anlattı. Bu dönemi atlatmış olmanın verdiği güçle sahnelere geri dönen Nez, müzik aşkından hiçbir zaman vazgeçmediğini dile getirdi.

NEZ’İN GELECEĞE DAİR PLANLARI!

Nez, programın sonunda geleceğe dair planlarından da bahsetti. Yeni projeler üzerinde çalıştığını ve hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını belirtti. Nez, "Her zaman en iyisini yapmaya çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim," diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.

ÖZEL HAYATIMI SAKLAMIYORUM!

Bu arada şarkıcı Nez, oyuncu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşk hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Nez, ilişkisinin doğal bir şekilde başladığını ve gizleyecek bir şeyleri olmadığını belirtti: "Benim de bir özel hayatım var. Bunu asla saklamıyorum. Çok doğal bir şekilde deklare ettik çünkü biz yanlış bir şey yapmadık. Herkes kendine yakışanı yapmış; biz de herkesin önüne geçmek için kendi fotoğraflarımızı paylaştık. Bazılarına göre beklemek lazım, boşanmış biri hemen ilişkiye girmemeli gibi bir algı var. Hayatın bir zamanlaması yok. Bir insanın başka bir insanla tanışıp üç ay sonra evlendiğini bilirim. Söz konusu bir erkek olsaydı bu kadar olay olmayacaktı. Bu tür şeyleri hiç takmam."