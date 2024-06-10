Edinilen bilgiye göre, kaza fabrikada çalışan bir işçinin, pres makinesine elini kaptırması sonucu gerçekleşti. Yaralı işçi, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren iş arkadaşları tarafından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazazede işçinin durumu hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

Polis ekipleri, fabrikadaki iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve işçinin yaralanma derecesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.