1. Lig ekibi Ümraniyespor'da altı ay önce CEO olarak göreve getirilen Nicolas Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını belirtti. Anelka, açıklamasında kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunları, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımları ve üst düzey futbolun farklı vizyonu gibi çeşitli sebeplerin ayrılık kararında etkili olduğunu ifade etti.

Anelka'nın açıklaması

Nicolas Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi. Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur. Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum. En iyi dileklerimle.”

Ümraniyespor'da belirsizlik

Anelka'nın ayrılığı, Ümraniyespor'da yönetim ve finansal sorunların olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kulübün geleceği ve yeni yönetim yapısının nasıl şekilleneceği merak konusu. Anelka'nın ayrılığı sonrası Ümraniyespor yönetiminin nasıl bir adım atacağı ve kulübün bu süreçten nasıl çıkacağı, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Anelka'nın türkiye kariyeri

Daha önce Fenerbahçe'de futbolcu olarak da görev yapan Nicolas Anelka, Ümraniyespor'daki CEO'luk görevine büyük umutlarla getirilmişti. Ancak kısa sürede yaşanan bu ayrılık, kulüpteki yönetimsel sorunların ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor. Anelka'nın Türkiye'deki geleceği ise merakla bekleniyor.