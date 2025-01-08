Ünlü oyuncu Nicole Kidman, Harris Dickinson ile başrolünü paylaştığı Babygirl filmiyle gündemde. Filmde Kidman’ın canlandırdığı Romy karakteri, sosyal medyada özellikle süt içtiği sahnelerle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, verdiği röportajda bu sahnede 16 bardak süt içmek zorunda kaldığını açıkladı.

Filmdeki süt sahnesi, güç mücadelesinin sembolü

Kidman, Hits Radio'ya verdiği röportajda, filmdeki süt ve kurabiye sahnelerinin gücü ve mücadeleyi simgelediğini belirtti. Romy karakteri, güçlü ve işkolik bir kadın olarak, hem iş dünyasında hem de evliliğinde bir güç savaşı içindedir. Kidman’a göre bu tür duyusal unsurlar, karakterin içsel mücadelesini yansıtmak için kullanılmıştır.

Romy'nin hayatındaki sıradanlık ve mücadele

Babygirl, Nicole Kidman’ın canlandırdığı Romy’nin hikayesi etrafında şekilleniyor. Romy, başarılı bir teknoloji şirketinin CEO’su olan işkolik bir kadındır ve evliliği, uzun yıllardır tiyatro yönetmeni Jacob (Antonio Banderas) ile sürdürdüğü sıradanlaşmış bir ilişkiye dönüşmüştür. Film, bu çiftin evliliklerinin ve profesyonel yaşamlarının çatışmalarını derinlemesine keşfederken, Kidman’ın güçlü bir kadını canlandırdığı performansıyla öne çıkıyor.