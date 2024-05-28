Kısa süre içerisinde, kültür ve sanat alanında adeta bir devrim yaptıklarını ifade eden Başkan Özdemir “Sıfırdan başladığımız sanat yolunda, Niğde’mizi gerçekten iddialı bir konuma getirdik” dedi.

Belediye Başkanı Özdemir, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde, 31 ülkeden 74 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Afrika’da Çocuk Olmak” temalı Uluslararası Resim Sergisinin açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Niğde’de son yıllarda, sanat alanında yapılan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ESKİ ERMENİ KİLİSESİ SANAT GALERİSİ OLDU

Son 5 yıl içerisinde Niğde’yi kültür ve sanat açısından çok iddialı bir konuma taşıdıklarını anlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Niğde’miz her açından olduğu gibi kültür ve sanatsal çalışmalar açısından da güzel yönde ilerliyor. Uluslararası sergilere ev sahipliği yapan eski Ermeni Kilisesi’ni, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi haline getirdik” dedi.

ESKİ RUM KİLİSESİ’Nİ YENİ NESİL KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜK

Kent merkezinde 100 yıldan fazla bir zamandır atıl vaziyette duran eski Rum Kilisesi’ni ise ülkemizin en modern kütüphanelerinden biri olarak, öğrencilerin ve gençlerin hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Özdemir, “Kale 100. Yıl Kütüphanesi adını verdiğimiz ve geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığımız bu kütüphanemizde gençlerimize ve öğrencilerimize her türlü ders çalışma ve yeni nesil kütüphane hizmetlerinden faydalanma imkanını sunuyoruz” diye konuştu.

500 YILLIK TARİHİ BEDESTEN, KENT MÜZESİ OLDU

5 asır önce inşa edilen tarihi Bedesten’i ise Niğde’nin ilk Kent Müzesi olarak, turizme kazandırdıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Bedesten, yıllarca anlamsız şekilde kullanıldı. Ancak biz burayı, tarihi dokusuna yakışır bir şekilde Kent Müzesi’ne dönüştürdük. Diğer müzemiz depremde hasar gördüğü için Niğde Kent Müzesi, şu anda Niğde’nin tek müzesi olarak hizmet veriyor” şeklinde konuştu.

ŞEHRİN KALBİNE KÜLTÜR MERKEZİ

Niğde Valiliğine ait yeni binanın bulunduğu alana bir Kültür Merkezi kazandırdıklarına da dikkati çeken Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Burada kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Kurduğumuz şehir tiyatroları ve şehir koromuz, kültürel ve sanatsal etkinlikler icra ediyor” dedi.

SANATSAL FAALİYETLERDE İDDİALI KONUMA GELDİK

Niğde’yi kısa süre içerisinde kültür ve sanatsal açıdan çok iddialı konuma getirdiklerine de işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “5 yıl içerisinde sanatsal açıdan mesafe kat ettiğimizi söylemek anlamsız olur. Çünkü bu alanda bir devrim yaptık diyebiliriz. Sıfırdan başladığımız sanat yolunda bugün, Niğde’miz iddialı bir şehir konumuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

SERGİYE DAVET

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ayrıca Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde geçtiğimiz cumartesi günü açılan Uluslararası Resim Sergisi’nin 2 hafta süreyle ücretsiz gezilebileceğini de anımsatarak, tüm sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.