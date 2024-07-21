Tarım sektörü, 2024 yılının ilk beş ayında ciddi bir borç yükü altına girdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarının 99 milyar TL'ye ulaştığını ve bu borcun sadece Mayıs ayında 2,5 milyar TL arttığını açıkladı. Gürer, çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle üretimde zorlandığını ve ithalat politikalarının yerli üretimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Artan borç yükü

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekerek, "Sektörün, zamanında geri ödeyemediği için bankaların icra takibine aldıkları borç miktarı ise Mayıs ayında 75 milyon lira daha artarak 2,5 milyar liraya yükseldi" dedi. Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) belirlediği hububat fiyatlarının enflasyonla orantılı olmadığını ve çiftçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Üretim zorlukları ve artan maliyetler

Gürer, TMO'nun buğday alım fiyatlarının enflasyon oranlarına uygun belirlenmediğini ifade ederek, çiftçilerin tarım ilacı, gübre, tohum ve mazot gibi girdilerde yaşanan artışlarla başa çıkmakta zorlandığını söyledi. Bu durumun, çiftçilerin üretim motivasyonunu düşürdüğünü ve ithalat odaklı politikaların çiftçiyi daha da zor durumda bıraktığını vurguladı.

"İthalat çiftçiyi zorluyor"

Gürer, 2024 yılının ilk beş ayında 3 milyon 520 bin ton ithal buğday getirildiğini ve bu durumun yerli üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Gürer, TMO'nun alım politikalarını gözden geçirmesi ve çiftçilerin maliyetlerini karşılayacak düzeyde alım fiyatları belirlemesi gerektiğini ifade etti.

"Üretici kaybediyor, fiyatlar artıyor"

Niğde'nin farklı ilçelerinde patates üreticileriyle de görüşen Gürer, patatesin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ve çiftçilerin ürünlerini düşük fiyatlara satmak zorunda kaldığını belirtti. Aynı sorunların soğan üretiminde de yaşandığını ifade eden Gürer, çiftçilerin üretim sürecinde umduklarını bulamadıklarını ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Fındık üreticileri ve alım fiyatları

Gürer, fındık üreticilerinin artan girdi maliyetlerinin dikkate alınarak alım fiyatlarının 160 TL'nin altında olmaması gerektiğini belirtti. Çiftçilerin gelir kaybını önlemek adına iktidarın alım politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"Çiftçiler zor durumda"

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarının giderek arttığını ve tarım sektörünün bankacılık sektörüne olan borcunun yılın ilk beş aylık döneminde 99 milyar liraya ulaştığını vurguladı. Gürer, yerli üretimin desteklenmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirterek, çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılayabilecek alım politikalarının oluşturulması gerektiğini savundu.