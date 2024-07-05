CHP Niğde Milletvekili Öner Fethi Gürer, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda görüşülen Öğretmenlik Meslek Yasası tasarısını sert bir dille eleştirdi. Gürer, "Bu yasa teklifi öğretmenlik mesleğine mayın döşeyen bir adım, sorunları çözmek yerine yeni sorunlar yaratan bir düzenleme" dedi. Tasarıdaki maddelerin öğretmenleri güvencesiz çalıştırmayı, düşük ücretle istihdam etmeyi ve öğretmenlerin özgür düşünceden uzaklaştırılmasını hedeflediğini belirtti.

Yasaya karşı bir tutum

Öner Fethi Gürer ayrıca, öğretmenlerin atama beklerken güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılmasının, siyasi iktidar tarafından kontrol edilmeye çalışılmasının ve disiplin uygulamalarıyla baskı altına alınmasının amaçlandığı bir yasa teklifiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Gürer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu adı altında sunulan bu tasarının aslında öğretmenlerin nasıl olması gerektiği ve ne yapması gerektiği üzerine düzenlemeler içerdiğini, öğretmenlerin lehine bir düzenleme sunmadığını" vurguladı.

"Yöneten gibi düşün"

CHP Niğde Milletvekili Öner Fethi Gürer'in eleştirilerine göre, tasarıda yer alan "Yöneten gibi düşün" talimatıyla hazırlık eğitimine alınan adayların sonradan belirlenen koşulları taşımadıklarında cezalandırılması ve Akademiden çıkarılması gibi hükümler kabul edilemez olarak değerlendirildi. Ayrıca, tasarıda 657 sayılı Memur Kanunu'nda olmayan disiplin cezaları öngörüldüğüne dikkat çekildi.