Niğde OSB’de bulunan plastik ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Patlama sonrası yangın çıktı

OSB 3. Cadde’de meydana gelen yangın, görgü tanıklarının ifadelerine göre önce bir patlamayla başladı. Ardından fabrikanın büyük bölümü alevlere teslim oldu.

Yangın kontrol altına alındı

Vali Cahit Çelik olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Çelik, yangının önceki enerjisinin kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bölgeye Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerden itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Can kaybı yaşanmadı

Yangının çıktığı sırada fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Vali Çelik, “En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması” dedi. İşletme yaklaşık 100 kişi çalıştırıyor.

Ekipler çalışmaya devam ediyor

Vali Çelik, yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçramadığını, itfaiye ekiplerinin canla başla çalıştığını ve görev alan tüm personele teşekkür etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün saat 18.45 sıralarında OSB'de bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, önce bir patlama oluyor akabinde büyük bir yangın çıkıyor. Çok seri bir şekilde Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangının önceki enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması.

Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı büyük bir işletme olmasına rağmen yangının olduğu saatte işletmede kimse yok. Allah'a şükürler olsun herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduk. Şu an alınan tedbirlerle yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Görev alan tüm itfaiye erlerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum."