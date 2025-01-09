Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlköğretim Okulu önünde meydana gelen elim kazada, öğrenci servisi sürücüsü M.A.'nın kullandığı araç, okuldan çıkan 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki M.A.Y'ye çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze otopsi işlemleri için Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Vali Çelik'ten taziye mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Valilikten soruşturma açıklaması

Niğde Valiliği, kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Saat 14.59'da Çamardı Nazmiye Pınar İlkokulu önünde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki bir evladımız hayatını kaybetmiştir. Sağlık ve emniyet ekiplerimiz olay yerine hızla intikal etmiş, ancak yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuğumuzun yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."