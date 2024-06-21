Amca Nevzat T. (60), yeğeni ve ailesine silahla saldırarak dehşet saçtı.

Olayın ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T. ile yeğeni Gökhan T. (36) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Nevzat T., yanında bulunan tabancayla yeğeni Gökhan T., yeğeninin eşi Semiha T. (36) ve çocukları Gizem Nazife T. (17), Berat T. (13) ve Nurgül T.’ye (18) ateş açtı.

Müdahale ve sonuç

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yeğeni ve yeğeninin ailesini vurduktan sonra intihar eden Nevzat T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Semiha T. ve Gizem Nazife T. de hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri devam ediyor ve durumları ciddiyetini koruyor.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, olayın tüm detaylarını ve sebep olan etkenleri araştırıyor.