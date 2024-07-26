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Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, ilimizde uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" şeklinde duyurdu.

Operasyonda, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda, 23 pakette toplam 86 kilo 950 gram esrar bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alınarak, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde 'de düzenlenen geniş çaplı bir operasyon sonucu 87 kilo esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde getirilmesi olasılığı üzerine şüpheli bir tıra yönelik harekete geçti.

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