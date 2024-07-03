İddiaya göre, Zeynep L. yönetimindeki 34 FM 8074 plakalı otomobil, lastiği patladığı için sol şeritte durdu. Bu sırada Yiğit A. yönetimindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve iki yolcu yaralandı.

Acil müdahale ve hastaneye sevk

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler ve yolculara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik yeniden açıldı

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yol temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.