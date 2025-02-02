Niğde'nin merkez Kale Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan tartışma, kanlı bitti. İddiaya göre, öğrenci evinde kalan 26 yaşındaki H.G. ile yanına gelen 22 yaşındaki İ.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü., erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.G.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak kalbinden bıçaklanan genç adam, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi İ.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.