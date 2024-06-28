Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile birlikte, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir şebekenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanmasının ardından, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Geçirdiği zorlu sürecin ardından, artık influencer değil, avukat olmak istediğini açıkladı.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi

Nihal Candan, tutuklanmasının ardından 6 ay cezaevinde kaldı. Bu süreçte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Candan, tahliye sürecini şöyle anlattı: "Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok."

Bilinç kaybı ve sağlık sorunları

Hapishanede geçirdiği zaman boyunca sağlık durumunun kötüleştiğini belirten Candan, "Günün büyük bir bölümünü hastanede geçirdim. Bilincimin yerinde olmadığı bir dönemdi. Hafıza kaybı ve kas kütlesinin düşüşü nedeniyle sürekli düştüğüm için tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum." dedi. Tahliye edilme sebebinin sadece yeme bozukluğu hastalığı olmadığını belirten Candan, aynı zamanda suçlamalara karşı sürecin dolmuş olmasının da etkili olduğunu ifade etti.

Kardeşi Bahar Candan için endişeli

Candan, tutukluluğu sürecinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Bahar Candan hakkında da konuştu. "Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar." dedi.

Kariyer hedefinde değişiklik

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Nihal Candan, artık bu alanda devam etmek istemediğini açıkladı. Candan, "Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum." diyerek kariyer hedefinde köklü bir değişikliğe gitmek istediğini belirtti.

Nihal Candan, yaşadığı zor süreçlerin ardından yeni bir kariyer yolu çizmeye karar verdi. Sağlık sorunları ve yaşadığı zorluklar nedeniyle tahliye edilen Candan, artık hukuk alanında ilerlemek istiyor.