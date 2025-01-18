Ünlü sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye edilen ve sonrasında eşi Faruk Çiçek ile boşanma aşamasına gelen gündemiyle dikkatleri üzerine çekti. Kara para aklama ve dolandırıcılık suçları nedeniyle yargılanan Candan kardeşler, cezaevinden çıktıktan sonra özel hayatlarında da zorlu bir sürece girdi. Nihal Candan, boşanma davasının ilk duruşmasında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Zengin bildiği eşinin durumu şok etti

Nihal Candan’ın boşanma davasında dikkat çeken açıklamaları, bir kez daha gündem oldu. Candan, eşinin zengin olduğunu düşündüğünü ancak boşanma davasında yapılan araştırmalar sonucu, eşinin benden fakir olduğunu öğrendiğini söyledi. Çıkışta yaptığı açıklamada, "Zengin bildiğim eşim, boşanma davası için yapılan araştırmada benden fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, boşanma sürecinin oldukça karmaşık ve şaşırtıcı bir hale geldiğini gösterdi. Candan, nafaka bağlanmamasının kendisi için bir kazanç olduğunu ifade ederken, sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu açıklamalar, boşanma davalarındaki mali durumların da ne kadar kritik bir rol oynadığını gözler önüne serdi.

Candan kardeşlerin cezaevinden tahliyesi

Nihal ve Bahar Candan, 2023 yılının sonlarına doğru suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddialarıyla tutuklanmış, cezaevinde geçirdikleri zorlu dönemin ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Bu süreçten sonra kardeşler hayatlarına devam ederken, Nihal Candan’ın boşanma davası da gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya fenomeni olan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Candan, boşanma süreci hakkında verdiği bilgilerle yine gündemdeki yerini aldı. Eşiyle yaşadığı ilişkinin iç yüzünü paylaşan Candan, özellikle eşiyle ilgili ortaya çıkan maddi durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.