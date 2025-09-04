Kanal D’nin gündüz kuşağı programlarından “Neler Oluyor Hayatta”, 21 Haziran’da anoreksiya nevroza nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’ı konuk etti. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan baba Candan, canlı yayında ilk kez kızının ölüm süreci, aile içindeki zorluklar ve genç kızların şöhretle birlikte yaşadığı değişimi anlattı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan acılı baba, “O yarışma programı bizim hayatımızı altüst etti. Çocuklarım değişti, konuşmaları bile öyle değildi” sözleriyle dikkat çekti.

“Yarışmaya asla izin vermedim”

Prof. Dr. Hakan Candan, kızlarının televizyonda katıldıkları yarışma programıyla birlikte büyük bir değişim yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarım çok efendi, saygılı ve naifti. O yarışma programına katılmalarına hiçbir zaman onay vermedim. Benim haberim olduğunda ise sözleşmeler çoktan imzalanmıştı. Reyting uğruna yapılan mizansenler, şiddet içeren kurgular beni derinden rahatsız etti. O yarışma bizim düzenimizi bozdu, ailemizi dağıttı.”

“Konuşmaları bile onlar değildi”

Nihal ve Bahar Candan’ın programla birlikte farklı kişiliklere büründüğünü söyleyen baba Candan, özellikle Bahar’ın tavırlarının değiştiğini vurguladı:

“Nihal çok kibar ve nazikti. Bahar ise daha sert bir karaktere dönüştü. Konuşma tarzları, mimikleri, hatta ses tonları bile değişti. O ekranların büyüsü onların gerçek kimliklerini aldı. Bahar’ın gerçek sesini, tavrını kaybettiğini hissettim.”

“Dilan Polat’ın helva paylaşımı rahatsız etti”

Candan, kızının ölümünden hemen sonra Dilan Polat’ın Bahar ile helva kavurmasını sosyal medyada paylaşmasına da değindi:

“Elbette o görüntüler beni rahatsız etti. Ancak Dilan Hanım’ın kötü niyetli olduğunu düşünmedim. Aynı dönemde cezaevinde bulunmaları nedeniyle aralarında bir yakınlık oluşmuştu.”

“Serumda şeker var diye tedaviyi reddetti”

Prof. Dr. Hakan Candan, Nihal’in anoreksiya tedavisini kabullenmekte zorlandığını da anlattı:

“Doktorlar tüm uyarılarını yaptı ama Nihal tedaviyi reddetti. Serumda şeker var diye kabul etmedi. Vasi atamayı bile düşündük ama Nihal ikna olmadı. Kasları erimiş, vücudu tamamen tükenmişti. Zaten cezaevi sürecinde hastalığı başladı. Haksız yere 5,5 ay cezaevinde kaldı, bu travma onu kopardı. Avukat olmuştu ama dolandırıcılık iddiasıyla suçlanmak onu çok sarstı.”

“Bahar için korkuyorum”

Kızlarının yaşadığı süreçte büyük fikir ayrılıkları nedeniyle eşiyle yollarının ayrıldığını belirten baba Candan, en büyük kaygısının Bahar olduğunu dile getirdi:

“Bahar çok etkilendi. Onun da aynı acı sonu yaşamasından korkuyorum. Sürekli onunla görüntülü konuşuyorum, yanında kalmaya çalışıyorum. Ama çevresindeki kışkırtıcı tipler beni kaygılandırıyor. Anne ve babalara da sesleniyorum: Çocukların yanlışlarına bazen ‘Hayır’ demeyi bilmek gerekiyor. Yoksa sonuç çok ağır olabilir.”